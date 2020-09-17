جامعة الجلالة: الطالب يحصل على شهادة مزدوجة

قال أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إنه تم الانتهاء من عقد الاختبارات للطلاب باللغة الانجليزية، مشيرًا إلى أن الهدف من اختبارات القبول هو اختيار الطلاب المتميزين.



وأضاف "حيدر" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أن اللغة الانجليزية والتفكير النقدي من أهم الوسائل التي يتم الاعتماد عليها في اختبارات للطلاب.



وتابع رئيس جامعة الجلالة: "العملية التعليمية في جامعة الجلالة مبنية على حل المشاكل المختلفة، ولذلك نريد طالب لديه قدرة على التواصل والنقد البناء وتحليل البيانات والمعلومات والعمل داخل فريق".



وأشار إلى أن هناك 15 كلية داخل جامعة الجلالة تضم 33 برنامج متنوع، موضحًا أنه جميع البرامج المتاحة هدفها تخريج طالب قادر على العمل محليا ودوليا.



وأكد أن الجامعات الأهلية الجديدة لديها شراكات دولية مع جامعات عديدة بمجالات مختلفة، لافتًا إلى أن الطالب المتخرج من جامعة الجلالة يمكنه الحصول على شهادة مزدوجة واحدة من الجامعة والثانية من إحدى الجامعات الدولية.



وفي تصريحات سابقة قال رئيس جامعة الجلالة، إن العملية التعليمية وجميع برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي في جامعة الجلالة.



وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هندسة الزكاء أهم البرامج التعليمية في جامعة الجلالة.



تابع رئيس جامعة الجلالة، المناهج التي سيتم تدريسها في جامعة الجلالة حديثة جدا ومطابقة للمواصفات العالمية، مضيفا أن التوأمة بين الجامعات الأهلية والحكومية تجعلنا ننافس عالميا.



وأشار، إلى أن هناك برنامج لتغذية الإنسان بكلية الغذاء والصناعات الغذائية تخرج أخطائي تغذية على أعلي مستوى عالمي يستطيع العمل في الفنادق والمستشفيات.

