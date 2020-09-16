الكشف الطبي على 367 راغبا للترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي علي 57 مرشح تقدموا للكشف الطبي اليوم لانتخابات مجلس النواب، ليصبح اجمالى المتقدمين للكشف 367 في اليوم السادس.

وأهابت صحة الدقهلية بالمرشحين الدخول على موقع الوزاره للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث أننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.

وتابع وكيل صحة الدقهلية أن إجراءات الكشف الطبي تحت تدابير وقائية حفاظا على جميع المرشحين.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية شن زيارة تفقدية للمستشفي الدولي (العام الجديد)، والمعمل الإقليمي المشترك وذلك للاطمئنان على تجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم كامل الخدمات الطبية لكافة المرشحين والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التعامل معهم وشدد وكيل صحة الدقهلية على حسن الاستقبال والمعاملة لكافة الأعضاء.

الجدير بالذكر أن الكشف الطبي للمرشحين مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعه 9 مساء وذلك بالمستشفيات الآتية مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفي ميت غمر المركزي، هذا بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.

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