محافظ القليوبية يتابع استلام لجنة وزارة الصحة لمستشفى كفر شكر المركزي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:06 م
الجولة
الجولة
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر، لمتابعة لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي، حيث جرى تركيب جهاز الأشعة السينية بوحدة الأشعة المقطعية.

وأكد محافظ القليوبية، على تجهيز المستشفى بعدد 230 سرير وعدد 14 سرير عناية مركزة، كما جرى تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

يشار إلى أن تكلفة المستشفى تبلغ 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي).
محافظ القليوبية يتابع استلام لجنة وزارة الصحة لمستشفى كفر شكر المركزي
محافظ القليوبية يتابع استلام لجنة وزارة الصحة لمستشفى كفر شكر المركزي
محافظ القليوبية يتابع استلام لجنة وزارة الصحة لمستشفى كفر شكر المركزي
محافظ القليوبية يتابع استلام لجنة وزارة الصحة لمستشفى كفر شكر المركزي
محافظ القليوبية يتابع استلام لجنة وزارة الصحة لمستشفى كفر شكر المركزي
محافظ القليوبية يتابع استلام لجنة وزارة الصحة لمستشفى كفر شكر المركزي

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