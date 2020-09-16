خبير في الإعلام الرقمي: أحمد حسن وزينب استغلا طفلتيهما للربح بعد انخفاض مشاهدتهما

قال محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي، تعقيباً على واقعة القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب فيديو تم نشره على اليوتيوب "يروعان ابنتهما في مقلب"، إن "حسن وزينب أصيبا بحالة من الاستهتار لأجل كسب الأموال وتحقيق المشاهدات التي انخفضت الفترة الأخيرة".





وقال "فتحي" في حوار عبر شاشة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء، إن القانون يعاقب المتاجرين بالأطفال، والفيديو الذي نشره أحمد وزينب به انتهاكات عديدة سواء متاجرة بالأطفال وترويع لهم وعدم مراعاة سياسات وقواعد المنصة العالمية "يوتيوب".



