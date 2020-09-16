خبير في الإعلام الرقمي: أحمد حسن وزينب استغلا طفلتيهما للربح بعد انخفاض مشاهدتهما

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي، تعقيباً على واقعة القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب فيديو تم نشره على اليوتيوب "يروعان ابنتهما في مقلب"، إن "حسن وزينب أصيبا بحالة من الاستهتار لأجل كسب الأموال وتحقيق المشاهدات التي انخفضت الفترة الأخيرة".

وقال "فتحي" في حوار عبر شاشة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء، إن القانون يعاقب المتاجرين بالأطفال، والفيديو الذي نشره أحمد وزينب به انتهاكات عديدة سواء متاجرة بالأطفال وترويع لهم وعدم مراعاة سياسات وقواعد المنصة العالمية "يوتيوب".

وأضاف "فتحي" أنه يتوقع معاقبة أحمد وزينب بسبب تكرار واقعة المتاجرة بأبنتهما للمرة الثانية، مؤكدا أن "منشئي المحتوى لديهم جهل بالقانون"، ولفت إلى أن "قناة مثل أحمد وزينب حققت مكاسب خيالية تجاوزت المليون دولار من مليار و200 مليون مشاهدة".

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