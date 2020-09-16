رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:30 م
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
وكالات
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وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء إلى الكويت، في زيارة رسمية لم يعلن عنها سابقا.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس النواب وصل مساء اليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم".

وأشار إلى أن "الحلبوسي سيلتقي عددا من المسؤولين الكويتيين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".

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