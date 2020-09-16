جدد رخصة القيادة والسيارة وانت في بيتك .. تعرف على الطرق الإلكترونية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
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جدد رخصة القيادة والسيارة وانت في بيتك .. تعرف على الطرق الإلكترونية

نستعرض معكم أخر المستجدات حول تجديد رخصة السيارة والقيادة إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب بشكل رسمي إلى المرور من أجل التجديد ، يأتي هذا في إطار تطوير الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين للتسهيل عليهم والتيسير في ضوء تقليل أعداد المواطنين في الأماكن العامة إعمالًا بقواعد التباعد المجتمعي بسبب جائحة كورونا للحد من انتشار الفيروس ولتقليل أعداد الإصابات به .


تجديد رخصة السيارة والقيادة

في ضوء حملة التجديد والتطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية وتجويل كافة الخدمات إلكترونيًا أو ما هو متعارف عليه الرقمنة الحديثة مثل ما يحدث في جميع أنحاء العالم في ضوء التسهيل والتيسير على المواطن خاصة أنه أصبح الإنترنت موجود في كل مكان ولا يخلوا مكان أو منزل من وجود الأنترنت به ، لذا قامت وزارة الداخلية باستحداث خدمة تتم بواسطة تطبيق وزارة الداخلية التي يتم تحميله من المتجر للقيام بالعديد من الخدمات عبر الإنترنت .


خطوات تجديد الرخصة

قم أولا بتثبيت التطبيق بواسطة متجر الألعاب .
قم بتسجيل الدخول باسمك الشخصي ورقم الرخصة الخاصة بك
يتم ظهور 3 قوائم أساسية تختار فيما بينهم وهو “(تجديد، بدل فاقد، بدل تالف).
قم باختيار ما يناسبك ثم انقر على تم.
تظهر لك قائمة فرعية بالمتطلبات اللازمة لإتمام العملية.
قم بإدخال رقم السيارة الخاصة بك بشكل صحيح.
قم بطلب التجديد مع ادراج الأوراق المطلوبة منك بواسطة المسح الضوئي لها .
يتم بعدها تفعيل طلبك وتصلك الرخصة المجددة في خلال أيام.
قم بإدراج عنوانك الشخصي بشكل مفصل.
قم بإدراج رقم هاتفك بشكل صحيح.
يتم تسديد رسوم التجديد بواسطة خدمات فوري او فودافون كاش او الفيزا الخاصة بك.

جدد رخصة القيادة والسيارة وانت في بيتك .. تعرف على الطرق الإلكترونية

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