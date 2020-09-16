النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
حكمت نيابة البساتين بحجز اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، على ذمة التحقيقات وذلك لمدة 24 ساعة عقب البلاغ المقدم ضدهم من وزارة التضامن الإجتماعي.

وكانت نيابة البساتين بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان قد استمعت لأقوال الأخصائي الإجتماعي الذي قال أن أحمد حسن وزينب يستخدما ابنتهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للإتجار بها وبطفولتها.

وكانت قد تقدم مجلس الأمومة ببلاغ آخر ضد، أحمد حسن وزينب وذلك بتهمة تعريض ابنتهما للخطر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليوتيوبر أحمد حسن الفجر احمد وزينب أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عجوز ريال مدريد يقترب من خلافة "أسد التيرانجا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ ربع ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام ضد احمد حسن وزينب للمتاجرة بإبنتهما بأبشع الطرق

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

"القومي للطفولة" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لهذا السبب

"نجدة الطفل" يكشف مفاجأة عن مكان أحمد حسن وزينب (فيديو)

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

بعد القبض عليهما.. "الفجر الفني" يرصد 15 صورة "مستفزة" لـ أحمد حسن وزينب

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

07:36 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر