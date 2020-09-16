القبض على زوجة أمير "داعش" الجديد في ليبيا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري، عن هوية زوجة أمير تنظيم "داعش" الجديد في ليبيا، وأعلن أنها مصرية.

وأكد أنها مصرية تدعى نجلاء محمود عفيفي حسين، وزوجها الداعشي أبو عبد الله الليبي ولديها أبناء من زوجها السابق المنتمي لتنظيم بيت المقدس والمسجون في مصر مع ابنيها مصطفى وعبد الله.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي تصفية داعشي مصري يدعى محمد ماهر عبد اللطيف حسن الشعراوي من مواليد عام 1991م.

وأوضح المسماري، أنه من بين الإرهابيين القتلى شخص ليبي يدعى عثمان العبار، وأبو عبد الله أمير تنظيم "داعش" الجديد في ليبيا، ومواطن سعودي يدعى محمد بن رشدي بن محمد كورني بارك مواليد 1980، وسعودى يدعى سعود بن مرضي بن عبد الله الحربي مواليد 1987، وسعودى يدعى عبد المحسن بن معتق بن عتقه المحمدي مواليد 1992م.

وكشف المسماري، عن تصفية الجيش الليبى لإرهابى سوداني يدعى حدوب محمد على محمد مواليد 1991م، وإرهابي كيني يدعى سعيد شانقوما مواليد 1979، وإرهابي من ساحل العاج يدعى أبو بكر الصديق حسين مواليد 1992م، وإلقاء القبض على داعشية ليبية تدعى سناء عبد الهادي سالم من مواليد 1980 كانت في مدينة مصراتة قبل التحاقها بزوجها عثمان العبار في سبها.

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