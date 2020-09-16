الاقتصاد الاقتصاد الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدل الفائدة دون تغيير الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:32 م Advertisements Advertisements أبقى الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير لشهر سبتمبر عند مستوياتها الصفرية ما بين 0 و 0.25٪ كما كان متوقعا. أخبار تهمك الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل منذ ساعتين و 6 دقيقة صدمة في الأهلي بسبب بلايلي منذ حوالي 8 ساعات ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية منذ حوالي 12 ساعة بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري" منذ ساعتين و 51 دقيقة عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق منذ ساعة و نصف فايلر يحسم مصير صالح جمعة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد منذ 13 دقيقة برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين منذ حوالي 5 ساعات مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك منذ حوالي 4 ساعات فايلر ينقلب على نجم الأهلي منذ ساعة و 6 دقيقة الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي منذ حوالي 6 ساعات عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد منذ حوالي 5 ساعات عجوز ريال مدريد يقترب من خلافة "أسد التيرانجا" منذ أقل من ساعتين شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك منذ ساعتين و 38 دقيقة القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب منذ حوالي 8 ساعات