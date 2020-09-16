الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدل الفائدة دون تغيير

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
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أبقى الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير لشهر سبتمبر عند مستوياتها الصفرية ما بين 0 و 0.25٪ كما كان متوقعا.

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