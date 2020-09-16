رايا أبي راشد تثير الجدل بصورة مع ابنتها

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شاركت رايا أبيراشد صورة لها مع ابنتها من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "أبي راشد" تعليقا على الصورة قائله: "الحضن سحر..يمكنه إصلاح كل شئ"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بحبك"،"أم جميلة".



يذكر أن رايا أبي راشد تبهر متابعيها بمشاركتها بعض الصور بإطلالتها المتألقة التي تلاقي إعجاب الجماهير ويعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.