سكرتير محافظة الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح بالهرم وكرداسة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:29 م
الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الصفا والمروة بحي الهرم والمركز التكنولوجي بمدينة كرداسة، لمتابعه إنتظام وسير العمل في إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور على المراكز التكنولوجية و المدارس التي تم تجهيزها لمتابعه إنتظام وسير العمل في إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وإزاله أي معوقات.

وجه السكرتير العام بتقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن وتقليل الفترة الزمنية التي يقضيها المواطن لإنهاء إجراءات التصالح.

ولفت أنه وبناءاً على توجيهات اللواء محافظ الجيزة، فقد تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بعدم غلق أي مدرسة او مركز تكنولوجي قبل مغادرة وانهاء كافه طلبات المواطنين المتواجدين بداخله.

وحرص بدران على الإلتقاء بعدداً من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح والرد علي إستفساراتهم موجهاً بتنظيم الأدوار وتوفير اماكن انتظار اضافية لاستيعاب اكبر قدر من المواطنين ودعم المدرسة والمركز التكنولوجي بموظفين إضافيين ومختصين للرد علي اي تساؤلات للمواطنين.

كما تابع السكرتير العام اعمال اللجان الفنية بمدينة كرداسة موجها بسرعه البت في الطلبات المقدمة للمواطنين لإنهاء عمليات التصالح وانتظام الانعقاد الدوري للجنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البنا كرداسة رسوم التصالح الهرم الجيزة

أخبار تهمك

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ 37 دقيقة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 10 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ أقل من ساعة

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: تقديم كافه التسهيلات وإزالة أي معوقات للمتقدمين بطلبات التصالح

100 ألف جنيه غرامة على شركات النظافة بشارع المجنونة في الجيزة

صابر نائبًا لرئيس حي العجوزة وفهمي نائبًا لمدينة البدرشين

حركة تغييرات جديدة لرؤساء الأحياء والمدن بالجيزة

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة العمل ويوجه بتقديم التسهيلات للمواطنين (صور)

رئيس مدينة مطاي يطلب المخالفين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

06:16 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

06:29 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر