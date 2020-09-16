الإمارات ترسل طائرة المساعدات الثالثة إلى السودان لدعم متضرري السيول والفيضانات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
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 وصلت الى العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية ثالثة، ضمن جسر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجوي، لإغاثة المتأثرين من الفيضانات في السودان، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الإماراتية الحالي، للتخفيف من آثار السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية.

 

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تحمل الطائرة كميات من الأدوية والمستلزمات العلاجية والمواد الطبية والغذائية، والإيوائية.

 

 

إلى ذلك واصل وفد الهيئة الموجود حاليا في السودان، توزيع المساعدات الإنسانية على المتأثرين في عدد من المناطق الأكثر تضررا من كارثة الفيضانات، ويعمل الوفد بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم، والجهات السودانية المختصة لتعزيز استجابة الهيئة لتداعيات الكارثة، وتوسيع مظلة المستفيدين من مساعدات الهيئة على الساحة السودانية.

 

 

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الامين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن هذه المساعدات تأتي في إطار توجيهات الشيخ محمدبن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وانطلاقا من المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات لدعم الاشقاء في السودان، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتعزيز قدرتهم على تجاوز ظروف الراهنة.

 

وأكد الفلاحي أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة، والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم آثار الفيضانات الصحية والبيئية والنفسية، مشيرا إلى أن وفد الهيئة الموجود حاليا فى السودان، يقوم بدور كبير في مساعدة المتأثرين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية في المرحلة الحالية وسيستمر فى تقديم المساعدات خلال الفترة القادمة، لتوفير المزيد من الاحتياجات الأساسية للمتأثرين.

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