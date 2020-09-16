"طرق بني سويف" تستعد لرصف 75 طريق وشارع بتكلفة 124 مليون جنيه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:18 م
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل الموقف التنفيذي لنشاط الرصف في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021، والتي تتضمن كافة تفاصيل الخطة والتي تشمل أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين في النقل والانتقال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الحيوية.

وأشار المحافظ إلى أن خطة العام المالي الحالي2020/2021 تستهدف أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 45 طريقًا بأطوال 57 كيلو و500متراُ، بالإضافة إلى 28 شارعًا بأطوال 9 كيلو متر تقريبا، بإجمالي أطوال 66 كيلو و300 متر لعدد 75 طريق وشارع، وذلك باعتماد إجمالي 124 مليون جنيه منها 114 مليون اعتماد الخطة و10 ملايين جنيه لأعمال التعويضات ورد الشئ لأصله.

وشدد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة مسبقا،ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف،وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

من جهته قال المهندس ناصر فراج إلى أن الخطة الاستثمارية الخاصة بالرصف للعام المالي الحالي 20202021 قد تم زيادة مخصصاتها عن خطة العام الماضي 20192020، مشيرا إلى أنه قد تم طرح الأعمال والإعلان عنها في الجرائد الرسمية نهاية أغسطس الماضي ثم تلتها أعمال الفتح الفني منتصف الشهر الجاري، فيما يجري حاليا إنهاء أعمال البت والإسناد للمقاولين والتي من المتوقع الانتهاء منها منتصف أكتوبر القادم، على أن يتم الإسناد للمقاولين والبدء في أعمال الرصف بنهاية أكتوبر 2020م.

كما أشار مدير الطرق إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالاستجابة لمطالب المواطنين برصف ورفع كفاءة الطرق أو الشوارع ببعض المناطق،فقد أُدرج بخطة العام الماضى رصف طريق المقابر بالعلالمة من الطريق الدائري بطول 400متر وبتكلفة 700 ألف جنيه،بالإضافة إلى رصف سوق ترعة البوصة باعتماد 680 ألف جنيه تقريبًا، حيث تتم حاليا أعمال الرصف تمهيدا لنقل سوق إليه، وفتح الشارع لتيسير الحركة المرورية للمركبات أو المشاه،وذلك بخلاف التوسعات التي تمت أمام مساكن الطيارين بطريق الكورنيش ضمن خطة إضافية للرصف خارج الخطة الاستثمارية، حيث تمت أعمال التوسعة وإنشاء سور بديل ضمن خطة تطوير منطقة وطريق الكورنيش.

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