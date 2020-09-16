محافظ القليوبية: دعم مراكز الشباب بـ700 ألف جنيه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:15 م
اللواء عبدالحميد الهجان
اللواء عبدالحميد الهجان
محمد ضوه
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وافق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، على صرف المرحلة الأولى من الدعم والتي تقدر بنحو 700 ألف جنيه.

جاء ذلك بناء على عرض الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية للإعلانات السنوية لمراكز الشباب، والمناطق بحيث يجرى توزيعها على مراكز شباب المدن، ومراكز شباب القرى، واللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات وفروعها، وبعض الأندية الرياضية، وبعض اللجان الرياضية، وبعض المناطق والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة للمساعدة.

تهدف خطة الدعم إلى تطوير العمل بمراكز الشباب وفقا لرؤية التطوير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على مستوى تطوير الأنشطة أو التطوير الإنشائي لخلق جيل جديد من الشباب المبدع في شتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

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مراكز الشباب دعم القليوبية

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