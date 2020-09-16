تعرض المخرج أكرم فريد للسرقة للمرة الثانية في 6 أشهر

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تعرض المخرج أكرم فريد للسرقة من قبل أحد الأشخاص وذلك للمرة الثانية على التوالي في 6 أشهر.



وكشف أكريم فريد عن تفاصيل السرقة قائلا أنه تم سرقة شنطة يده وأمواله وشاحن موبايله، وعلى الرغم من مقاومته إلا أنه لم يقدر عليهم.





وتابع متحدثا عن السرقة الأولى التي تعرض لها في الـ6 أشهر، قائلا: " في شارع البطل أحمد عبد العزيز ومن أمام مطعم "أم حسن بالطبع استعوضت ربنا علي التليفون والمصيبه انه كان الساعه ١١ مساءا.



وأضاف قائلا: " نفس الطريقه بنفس الاسلوب وتفاجأ لما تروح تعمل محضر ان ده حادث بيتكرر كل يوم كتير وناس كتير بتقولي ده حصلنا وحكايات كتير وفي مناطق كتير".