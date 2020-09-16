لكسر الرقم التركي.. مصر تسجل أكبر علامة سلام فوق سطح الماء بـ500 سباحا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:15 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل الاحتفالية الرياضية لإقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والربان ولاء حافظ، المرشد بهيئة قناة السويس.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل الاحتفالية الرياضية المقرر تنظيمها لإقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء.

- تقام الاحتفالية المصرية ضمن احتفالات العالم بيوم السلام العالمي، والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.

- تمتد فعاليات الاحتفالية خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر، وبالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

- تتضمن الاحتفالية المصرية إقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء.

- للتسجيل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، يشارك فى الاحتفالية المصرية 500 سباحا من جنسيات مختلفة حول العالم، لكسر الرقم التركي المسجل بـ460 سباحا.

- تنظم الاحتفالية فوق سطح مياه بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية.

- الاحتفالية تعد بمثابة رسالة سلام ومحبة واعتزاز للعالم، ودعوة إلى عالم قوامه الأساسي الاستقرار والسلام.

- الاحتفالية تعد رسالة من الدولة المصرية التي ينادى رئيسها دائما بالسلام ويحض شعوب العالم على التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم جميع المبادرات الشبابية في شتى المجالات الشبابية والرياضية والمجتمعية والتنموية.

من جانبه، قال سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إن الحدث رسالة للعالم تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.

أما الربان ولاء حافظ، فوجه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على دعم الحدث، مؤكدا دعم الدولة المصرية لكل ما يتعلق بنشر ثقافة السلام والاستقرار.

وفى حين تتزامن فعاليات الاحتفالية مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، إذ تقام فى الفترة من 1 حتى 6 أكتوبر المقبل، تشهد مدينة شرم الشيخ عددا من الأحداث، أهمها أطول مدة بقاء تحت الماء رجال 150 ساعة، لكسر الرقم التركي المسجل بـ142 ساعة، و42 دقيقة، و42 ثانية، وأطول مدة بقاء تحت الماء سيدات 55 ساعة، لكسر الرقم الأمريكي المسجل بـ51 ساعة، و25 دقيقة، كما تتضمن الأحداث أطول سلسة بشرية بـ700 غواصا لكسر الرقم الإندونيسي، المسجل بـ 538 غواصا.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تدريب 200 من الشباب ذوي القدرات والهمم، للمشاركة في الأحداث التي سيتم تنظيمها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب والرياضة علامة سلام سطح الماء السباحة اجراءات احترازيه

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاوضات انتقال جاريث بيل إلى توتنهام

منذ 35 دقيقة

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ 37 دقيقة

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ أقل من ساعتين

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية يكرم السباحين الزعانف السكندريين والفائزين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بصربيا (صور)

وزير الرياضة يكرم السباحة ريم أشرف صاحبة أطول غطسه في العالم

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر ببرونزية بطولة العالم لسباحة الزعانف

"الرياضة" تكشف تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات (فيديو)

550 سباح مصرى يشكلون شعار السلام العالمى على سطح مياة قناة السويس

الربان ولاء حافظ يُقيم بروفات تدريبية ليوم السلام العالمي بمشاركة السباحين المصريين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

04:30 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

12:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر