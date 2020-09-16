لكسر الرقم التركي.. مصر تسجل أكبر علامة سلام فوق سطح الماء بـ500 سباحا

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أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل الاحتفالية الرياضية لإقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والربان ولاء حافظ، المرشد بهيئة قناة السويس.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل الاحتفالية الرياضية المقرر تنظيمها لإقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء.



- تقام الاحتفالية المصرية ضمن احتفالات العالم بيوم السلام العالمي، والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.



- تمتد فعاليات الاحتفالية خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر، وبالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.



- تتضمن الاحتفالية المصرية إقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء.



- للتسجيل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، يشارك فى الاحتفالية المصرية 500 سباحا من جنسيات مختلفة حول العالم، لكسر الرقم التركي المسجل بـ460 سباحا.



- تنظم الاحتفالية فوق سطح مياه بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية.



- الاحتفالية تعد بمثابة رسالة سلام ومحبة واعتزاز للعالم، ودعوة إلى عالم قوامه الأساسي الاستقرار والسلام.



- الاحتفالية تعد رسالة من الدولة المصرية التي ينادى رئيسها دائما بالسلام ويحض شعوب العالم على التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.



وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم جميع المبادرات الشبابية في شتى المجالات الشبابية والرياضية والمجتمعية والتنموية.



من جانبه، قال سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إن الحدث رسالة للعالم تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.



أما الربان ولاء حافظ، فوجه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على دعم الحدث، مؤكدا دعم الدولة المصرية لكل ما يتعلق بنشر ثقافة السلام والاستقرار.



وفى حين تتزامن فعاليات الاحتفالية مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، إذ تقام فى الفترة من 1 حتى 6 أكتوبر المقبل، تشهد مدينة شرم الشيخ عددا من الأحداث، أهمها أطول مدة بقاء تحت الماء رجال 150 ساعة، لكسر الرقم التركي المسجل بـ142 ساعة، و42 دقيقة، و42 ثانية، وأطول مدة بقاء تحت الماء سيدات 55 ساعة، لكسر الرقم الأمريكي المسجل بـ51 ساعة، و25 دقيقة، كما تتضمن الأحداث أطول سلسة بشرية بـ700 غواصا لكسر الرقم الإندونيسي، المسجل بـ 538 غواصا.



وأعلن وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تدريب 200 من الشباب ذوي القدرات والهمم، للمشاركة في الأحداث التي سيتم تنظيمها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.