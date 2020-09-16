العليا للانتخابات توجه الشكر للمصريين عقب إعلان نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:21 م
المستشار إبراهيم لاشين
المستشار إبراهيم لاشين
شيماء حسن
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وجه المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة العامة للانتخابات، التهنئة للشعب المصري عقب إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، لاستكمال الغرفة الثانية للحياة السياسية في مصر.

كما وجه لاشين خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء الشكر لكل مؤسسات الدولة على نجاحها في تنظيم الانتخابات في ظل جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها مؤسسات الجيش والشرطة.

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