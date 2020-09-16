البورصة الأمريكية ترتفع مع ترقب تثبيت سعر الفائدة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
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استهلت البورصة الأمريكية التعاملات على ارتفاع يوم الأربعاء وسط تطلع المستثمرين إلى تعهد منتظر من مجلس الاحتياطي الاتحادي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، بينما تعززت الثقة بعد نتائج قوية من فيديكس.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.09 نقطة بما يعادل 0.13 بالمئة ليصل إلى 28031.69 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 10.03 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 3411.23 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 31.76 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 11222.08 نقطة.

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