البورصة المصرية تربح 3.8 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:47 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات العرب وألأجانب ، وينتظر السوق المصري أنباء و محفزات حيدة تدعم مواصلة صعوده و لا يوجد ما يعرقل هذا الصعود سوى غياب المحفزات التى ستعود قريباً مع تخفيض سعر الغاز و إقرار و تنفيذ التخفيض على ضريبة الدمغة مع عودة المؤسسات و الافراد للشراء وفقاً لأراء الخبراء .
وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11088 نقطة ، و صعد أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة.
وإتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم نحو البيع بصافي 2.2 مليار جنيه، وبنسبة إستحواذ 53.3% فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 2.1 مليار جنيه، و109.8 مليون جنيه وينسب إستحواذ 44% و2.6% على التوالي.
وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 79.7 % ، فيما إستحوذ الأفراد علي نسبة 20.2%
وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه، من خلال االتداول علي 462.4.مليون سهم، عبر41.8 صفقة، حيث تم التداول علي 181 شركة ارتفع منها 120 شركة وإنخفض 36 شركة وإستقر نحو 25 شركة.
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