البورصة المصرية تربح 3.8 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات العرب وألأجانب ، وينتظر السوق المصري أنباء و محفزات حيدة تدعم مواصلة صعوده و لا يوجد ما يعرقل هذا الصعود سوى غياب المحفزات التى ستعود قريباً مع تخفيض سعر الغاز و إقرار و تنفيذ التخفيض على ضريبة الدمغة مع عودة المؤسسات و الافراد للشراء وفقاً لأراء الخبراء .





وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11088 نقطة ، و صعد أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة.







