النيابة تأمر بالتحفظ على الفيديوهات المقدمة ضد أحمد حسن وزوجته

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت النيابة العامة بالبساتين، اليوم الأربعاء، التحفظ على الفيديوهات المقدمة ضد اليوتيبر أحمد حسن وزوجته زينب بتهمة ترويع طفلتهما، وتفريغها وإعداد تقرير حولها. 

وتعود البداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للٱمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائري بنطاق البساتين، وهم أحمد حسن حسين 26 سنة، وزينب محمد رجب زوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما

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