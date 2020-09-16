تعرف على الفئات المسموح لها بالعمرة مع قرب افتتاح الحرم المكي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قررت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين لأول مرة منذ إغلاقها في مارس الماضي كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.

يأتي ذلك وسط ترقب لإعادة استقبال المعتمرين في الحرم المكي المغلق للسبب ذاته.

ووفقًا لصحيفة "المدينة"، من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية في الفترة المقبلة خطة إعادة السماح بأداء العمرة، بحسب ما أورد في بيان رسمي صدر يوم الأحد الماضي، وتضمن تفاصيل قرار فتح الحدود بشكل تدريجي أمام المسافرين تمهيدًا لرفع كامل سيسري مطلع العام المقبل.

وقالت صحيفة «عكاظ» الثلاثاء، إن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، تتضمن فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على تصريح أداء من الجهة المعنية.

ومن المحتمل أيضا، أن تشمل قائمة الفئات التي سيسمح لها بأداء العمرة، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين سمحت لهم الرياض، بدءًا من يوم أمس الثلاثاء بدخول المملكة، بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة من كورونا بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة ولم يمر أكثر من 48 ساعة على إجرائه.

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