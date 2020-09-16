تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن يستعد ليفربول للتخلي عن أحد ثلاثي هجومه محمد صلاح وماني وفيرمينو من أجل التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان كليان مبابي.

ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية أن مبابي أخبر باريس سان جيرمان برغبته بالرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما فتح التكهنات حول انتقاله لليفربول، الذي أكد اللاعب الفرنسي في وقت سابق إعجابه بفريق يورجن كلوب.

وتابعت إن ليفربول سيسمح لأي من ماني أو فيرمينو أو صلاح بالمغادرة في صيف عام 2021 إذا تلقوا عرضًا مناسبًا.

جدير بالذكر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس صيف عام 20202، لذا فمن المتوقع أن يخفض الفريق الباريسي مطالبه المادية الصيف المقبل، مع احتمالية خسارته مجانا بعد موسم واحد.

أخبار تهمك

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم يوسف البلايلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يوجه مناشدة للشعب المصري

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يضغط على سواريز الرحيل لهذا النادي

منذ ساعة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 6 ساعات

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الفئات المسموح لها بالعمرة مع قرب افتتاح الحرم المكي

منذ أقل من نصف ساعة

عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

منذ نصف ساعة

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي لوزير الاتصالات: "دي مش خناقة دا شغل" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ ساعة و نصف

تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعة

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ ساعتين

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

01:32 م

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

12:55 م

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

02:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر