مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.35% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحاً 8.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2301.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 296.4 مليون سهم محققة ما قيمته 356.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5688 صفقة لعدد 35 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها التأمين بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.99%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.