مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.35% في ختام التعاملات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:02 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحاً 8.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2301.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 296.4 مليون سهم محققة ما قيمته 356.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5688 صفقة لعدد 35 سهماً.


 وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها التأمين بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.99%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.
  
وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.91%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 12.14%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 70.6 مليون درهم، وتراجع سعر السهم بنسبة 0.46%.

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