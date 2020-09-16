رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لترهيب جيرانها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:02 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تركيا من أي محاولة لترهيب جيرانها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تركيا وقف الأعمال الانفرادية الاستفزازية شرقي المتوسط.

 

وكان وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، أكد أن تركيا تخلق أجواء من التوتر في المنطقة بسياساتها العدائية وتجاهلها للقانون الدولي.

 

وقد أجرت السلطات التركية، مناورات بحرية تشمل الرمايا بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص، على خلفية تصعيد التوترات في شرق المتوسط، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقد أجرت تركيا تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص على مدى الأسبوعين المقبلين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن المطالبات المتنازع عليها بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.

 

وقد اندلع النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، بعد أن اتفق البلدان على اتفاقيات متنافسة على حدودهما البحرية مع ليبيا ومصر، وأرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه المتنازع عليها هذا الشهر.

 

وقد أجرى الجانبان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة.

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الكلمات المفتاحية

حلف الشمال الأطلسى توترات شرق المتوسط تركيا أردوغان

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