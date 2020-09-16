"نقل النواب": إنشاء بورصة سلعية يحمي صغار المزارعين ويضبط الأسواق

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الهدف من تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع حماية صغار المزارعين، مؤكدًا أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، والتي تعدّ أول بورصة للسلع الزراعية في مصر منذ إغلاق بورصة القطن قبل سنوات. 

وأوضح "زين الدين" في بيان، اليوم الأربعاء، أن من أهداف إنشائها جمع إنتاج المزارعين وتصنيفه وتسعيره، والوصول إلى آليات واقعية لتحديد أسعار السلع بناء على العرض والطلب وتعميم هذه الأسعار على كافة الأسواق بهدف كسر حلقات الاحتكار وخلل شبكات التوزيع الداخلية التي تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار العديد من السلع الرئيسية خاصة المحاصيل الزراعية. 

وأوضح أن إنشاء بورصة سلعية سيعمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية، ما يساهم في ضبط الأسواق وتنظيم عملية التداول، فإنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبًا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يتم مشاركة خبراء من دول متقدمة للاستفادة من تجاربهم في إنشاء تلك البورصة، وأن يتم تحديثها إلكترونيا سنويا وربطها بالبنوك وبورصات الأوراق المالية والبورصات العالمية، كما يجب عمل برنامج تدريبي المزارعين على أساليب حديثة لمعرفة حجم الإنتاج المتوقع وجودته، وضرورة توفير نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والأتصالات، واتباع الممارسات الدولية الرائدة فى مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة والاسترشاد بالمبادئ الصادرة عن.الهيئات الدولية المعنية بأسواق رأس المال

وكان قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدًا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتًا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.

ووجه الوزير الشكر لكافة الجهات المساهمة في تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدًا على اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن وأيضًا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية.

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