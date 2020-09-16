إسرائيل تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 3189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة جراء الوباء خلال اليوم الأخير.

ووفقًا لبيانات الصحة الإسرائيلية، بلغ عدد المصابين بكورونا في إسرائيل منذ بدء انتشار الوباء 164 ألفا و402 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 1147 شخصا.

وذكرت الصحة الإسرائيلية، أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الوقت الحالي بلغ 42528 حالة، منها 534 حرجة، وعدد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 138 شخصا.

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد قررت إعادة فرض الإغلاق التام في البلاد هذا الأسبوع بسبب الارتفاع في عدد الإصابات.

وتشمل إجراءات الإغلاق قيودا على تنقلات المواطنين وعمل مختلف المنشآت، مع إغلاق العديد من الأعمال والأماكن العامة.

وقررت الحكومة يوم الثلاثاء أيضا إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الخميس القادم.