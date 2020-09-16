موعد انضمام نجم الرجاء المغربي للأهلي
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
الفجر الرياضي
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بات بدر بانون لاعب الرجاء المغربي على أعتاب الانضمام لصفوف الأهلي في صفقة قياسية مقابل 5 ملايين دولار.
كشف موقع Le360 عن أن بدر بانون وقع على عقود الانضمام للنادي الأهلي
في صفقة تكلفت 5 ملايين يورو منها 2 مليون للنادي المغربي، فيما سيحصل اللاعب على
3 مليون دولار خلال عقد مدته 3 سنوات.
وينتظر بانون إنهاء مباراة الرجاء والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا
للانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
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