صفقة قياسية.. بدر بانون يقترب من الأهلي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
بدر بانون
بدر بانون
الفجر الرياضي
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اقترب بدر بانون لاعب الرجاء المغربي من الانضمام لصفوف الأهلي في صفقة قياسية مقابل 5 ملايين دولار.

 

كشف موقع Le360 عن أن بدر بانون وقع على عقود الانضمام للنادي الأهلي في صفقة تكلفت 5 ملايين يورو منها 2 مليون للنادي المغربي، فيما سيحصل اللاعب على 3 مليون دولار خلال عقد مدته 3 سنوات.

 

وينتظر بانون إنهاء مباراة الرجاء والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

 

 

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