البرازيل تسجل 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يعتبر أعلى حصيلة يومية منذ 2 سبتمبر الجاري.

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد 133 ألفا و119 حالة.

وكانت السلطات الصحية البرازيلية سجلت أيضا 36653 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4 ملايين و382 ألفا و263 حالة.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.