ميلان يقترب من باكايوكو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
باكايوكو
باكايوكو
وكالات
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يواصل نادي ميلان الإيطالي، طوال الأيام القليلة الماضية، مفاوضاته للتوصل إلى تفاهم نهائي مع نادي تشيلسي، للتعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي، تيموي باكايوكو، لكن "الروسونيري" يخطط لتنفيذ كل شيء دون تسرع ، لذلك فالأولويات الآن هي حسم التأهل في بطولة الدوري الأوروبي، وبيع عدد من اللاعبين.

 

أكدت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، على أن اللقاء سيكون بمثابة مفترق طرق يعتمد عليه الموسم والسوق الصيفي، في قائمة الأهداف هناك دائماً تيموي باكايوكو، والذي سيعيده ميلان بكل سرور إلى سان سيرو.

 

وكان ميلان والنادي الإنجليزي توصلوا في الأسابيع الأخيرة إلى اتفاق على أساس إعارة بقيمة 3 ملايين يورو مع حق الاسترداد، الذي تم تعيينه بمبلغ 30 مليوناً.

 

وأوقفت المفاوضات جنباً إلى جنب مع طلبات اللاعب، الذي تم التوصل إلى اتفاق معه للسنة الأولى من الإعارة، ولكن ليس للسنوات التالية في حالة الاسترداد.

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