قريبا.. ريهام عبد الحكيم تحيي حفلاً في دار الأوبرا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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 يقدم مسرح دار الأوبرا المصرية حفلًا فنيًا بقيادة المايسترو سليم سحاب،  مساء يوم الجمعة الموافق 25 ستبمبر الحالى في تمام الثامنة مساءً. 

ويضم الحفل العديد من النجوم منهم ريهام عبد الحكيم وياسر سليمان وأحمد عفت، و"صول كمان" مصطفى عبد النبى.

يذكر أن ريهام عبد الحكيم قد طرحت أغنية وطنية جديدة بعنوان "ربى اللى حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقى وميكس أسامة كمال، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

ومن أبرز أغانى البوم ريهام الذي طرح مؤخرا : "حب رسول الله" وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مودى منير، مكساج إسلام غلاب، وماستر أسامة كمال، و"اعمل اللى عليك"، وهى من كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان وليد منير، وتوزيع الموسيقى مودى منير، ومكس وماستر أسامة كمال.


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