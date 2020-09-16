منى ممدوح تتعاقد على مسلسل "أبلة فاهيتا"





أعلنت الفنانة مني ممدوح عن مشاركتها في عمل درامي جديد ، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مني بالصورة ممسكة السيناريو، كما علقت قائلة : "حقيقي الشغل معاكي يا أبلة فاهيتا ليه طعم تاني ، بحبك يا أبلة فاهيتا ، مسلسل ابلة فاهيتا".وهنأها الكثير على المسلسل من خلال خاصية التعليقات وكتب أحد المتابعين : الف مبروك يا حبيبتي ربنا يوفقك.يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.