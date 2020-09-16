الكشف عن حقيقة توقيع بدر بانون للأهلي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف مصدر مطلع داخل فريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن حقيقة الشائعات التي تتناول توقيع الأهلي رسمياً مع المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الفريق.

وأكد المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن الأهلي فاوض بالفعل اللاعب، وتوصل لاتفاق بشأن ضمه.

وأوضح، أن إدارتي الأهلي والرجاء أنهت الاتفاق حول كافة البنود والتفاصيل الخاصة.

ولفت، أن نقطة وحيدة تفصل الأهلي عن الأعلان الرسمي، وهو توقيت ضم اللاعب، حيث يرغب نادي الرجاء في الحفاظ على اللاعب فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، في ظل منافسة الفريق على لقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

وخرجت تقارير صحفية لتؤكد أن اللاعب وقع للأهلي مقابل 5 ملايين دولار، بواقع مليوني دولار للرجاء وثلاثة ملايين راتب للاعب.

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