اليوم.. ثان جلسات محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش التجمع"

تنظر اليوم الأربعاء الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ثاني جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش التجمع".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين: عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، وسكرتارية محمد الجمل.







اتهامات موجهة للمتورطين في القضية



هذا، واتهمت النيابة العامة في أمر الإحالة كل من: حسن آمين المندوه يوسف الزهيري، محامي حر وباحث علمي، ومحمد محمد أحمد محمدين وشهرته محمد المنشد، محفظ قرآن كريم، وهناد حسن أمين المندوه يوسف الزهيري، يعمل في مجال المقاولات والديكور، وأحمد السيد محمد بدوي" أستاذ بكلية الطب، وخالد محمد عبدالمعبود عبدالنبي، مهندس، وجميعهم محبوسين، وأيضا كل من: رجب محمد أحمد جاب الله وشهرته "أبوعبدالله"، مقاول، وهاني مهلل صادق يوسف، مقاول وخطيب، وحسام الدين أحمد عوض إبراهيم، واسمه الحركي "أبوفرقان"، طالب بأكاديمية طيبة بمعهد الهندسة، ونجلاء مختار يونس محمد عزب، مدير عام شركة "أمريكانا انترناشونال جروب مصر" وجميهم هاربون-.



واتهمت النيابة المذكورين، بأنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولي قيادة جماعة تتبع تنظيم داعش داخل البلاد، وهي تدعوا إلى تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





وتابع قرار الإحالة: المتهمون من الثاني وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما ارتكب المتهم الأول والثاني والتاسعة جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة الإرهابية وأعضاء بها بأموال بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، مع علمهم بما تدعوا إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



واتهمت النيابة العامة، المتهم الثالث حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها وتلقي فيها تدريبات عسكرية، بأن ألتحق بجماعة داعش في دولتي العراق وسوريا وتلقى فيها تدريبات على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



