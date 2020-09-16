شرط الهلال السعودي للموافقة على انتقال خربين للزمالك

أصبح السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال السعودي، خارج حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن الهلال السعودي رفض التخلي عن عمر خربين بالمجان خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير، لا توجد مشاكل بين الهلال وعمر خربين، لكنه أصبح خارج حسابات المدرب الروماني لوشيسكو.

وكان نادي الزمالك قد أبدى رغبته بضم عمر خربين خلال الفترة المقبلة، لكن مسؤولي نادي الهلال يرغبون في الحصول على مبلغ مالي من أجل التنازل عن خدمات اللاعب.

ولعب خربين في العديد من الأندية العربية، على رأسهم كل من الظفرة الإماراتي والميناء العراقي وبيرامييدز المصري.