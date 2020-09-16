تعليق مفاجئ من مجدي عبد العاطي بشأن رحيله عن أسوان ورأيه في أداء الفريق مع أحمد كشري

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف مجدي العاطي المدرب السابق لنادي أسوان عن رأيه في أداء الفريق حاليا تحت قيادة أحمد كشري الفنية.

 

وأكد مجدي عبد العاطي، أنه لم يتردد نهائيا قبل اتخاذ قرار بالرحيل عن تدريب فريق أسوان.

 

وقال عبد العاطي خلال حواره ببرنامج الماتش: "لم أتردد في الرحيل عن أسوان، الفريق كان يعاني من أزمة مالية، ولم أرحل للأسباب مالية لأنني كان من الممكن الاستمرار خلال فترة كورونا وخوض تدريبات فقط، كما أن مجلس الإدارة دفع المستحقات لكل أعضاء الجهاز إلا أنا لأنني كنت مستقيلا".

 

وتابع مجدي عبد العاطي حديثه: "تلقيت عروض كثيرة عندما كنت مديرا فنيا لأسوان ولكني رفضتها جميعا احتراما للنادي".

 

واختتم مجدي حديثه: "توقعت ظهور أسوان بشكل جيد في الدوري مع أحمد كشري، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري هذا الموسم".

 

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