عاجل.. حقيقة العثور على قنبلتين بموقف السلام

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
تلقت الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على قنبلتين بموقف السلام.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فرضت كردونا أمنيًا، وتبين من خلال فحص خبراء المفرقعات أن البلاغ كاذب.

وتبين أن العبوتين هيكليتين وليس بهما أي مواد متفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقف السلام قنبلتين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة العثور على قنبلتين بموقف السلام

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. إبطال مفعول قنبلتين زرعها مجهولون بجوار محكمة في دمياط

جسم غريب يثير الذعر بين المواطنين فى الغربية

بلاغ سلبي بالعثور على قنبلة بـ"سيدي بشر" في الإسكندرية (صور)

لليوم الثاني.. بلاغ سلبي بالعثور على مواد متفجرة داخل كرتونة في الإسكندرية (صور)

حبس سباك لقتله سائق "توك توك" بدار السلام.. والجاني يتهم "الفلوس"

من "القنبلة" للسطو المسلح يا قلبي لا تحزن.. 5 كوارث بمحافظة الجيزة والجناة مجهولين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:28 ص

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

11:39 م

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

09:25 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر