عاجل.. حقيقة العثور على قنبلتين بموقف السلام
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
الفجر
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تلقت الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على قنبلتين بموقف السلام.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فرضت كردونا أمنيًا، وتبين من خلال فحص خبراء المفرقعات أن البلاغ كاذب.
وتبين أن العبوتين هيكليتين وليس بهما أي مواد متفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فرضت كردونا أمنيًا، وتبين من خلال فحص خبراء المفرقعات أن البلاغ كاذب.
وتبين أن العبوتين هيكليتين وليس بهما أي مواد متفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
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