عفاف شعيب تنتقد الهجوم على يوسف الشريف: ممثل قوي جداً

انتقدت الفنانة عفاف شعيب، ما اسمته الهجوم على الفنان يوسف الشريف، مشددة على أنها تكن كل تقدر واحترام له لأنه فنانا قويا، موضحة: "يوسف الشريف ممثل قوي ومحترم جدًا وأنا بحترمه وبقدره".



وأضافت "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولي المصرية، مساء الثلاثاء، أن الفن يجمع ولا يفرق ولكل إنسان الحرية في قبول الأدوار التي تعرض عليه أو يرفضها.



وتعليقًا على طبيعة حياتها في ظل جائحة كورونا قالت الفنانة عفاف شعيب،: "الكورونا قعدتنا في البيت وجابت لينا اكتئاب".



وتعرض يوسف الشريف موخرًا للانتقاد من قبل الكثير واشتعلت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني المصري، بسبب تصريحاته أدلى بها، أوضح من خلالها أنه يرفض تقديم "مشاهد ساخنة" في أعماله الفنية.



وأوضح يوسف الشريف خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء dmc "، أنه يضع بندا في عقود الأعمال التي يقدمها، حرصا على عدم تقديم "مشاهد ساخنة"، لافتا إلى أن توصل إلى هذا القرار بعد أن نصحه والديه بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، عقب مشاهدتهم لفيلم "هي فوضى".



وأضاف الشريف أن قراره هذا جعله عرضة للسخرية من زملاء له في الوسط، وأدى إلى حرمانه من أدوار لمدة سنتين، مؤكدا أنه "فكّر حينها بترك المجال الفني والابتعاد عن الأضواء".



وفي سياق آخر، شارك الفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية"، وهو سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، بطولة عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سوسن بدر، سارة عادل، زكي فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، موسيقى تصويرية هشام خرما.

