عفاف شعيب تنتقد الهجوم على يوسف الشريف: ممثل قوي جداً

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:07 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
انتقدت الفنانة عفاف شعيب، ما اسمته الهجوم على الفنان يوسف الشريف، مشددة على أنها تكن كل تقدر واحترام له لأنه فنانا قويا، موضحة: "يوسف الشريف ممثل قوي ومحترم جدًا وأنا بحترمه وبقدره".

وأضافت "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولي المصرية، مساء الثلاثاء، أن الفن يجمع ولا يفرق ولكل إنسان الحرية في قبول الأدوار التي تعرض عليه أو يرفضها.

وتعليقًا على طبيعة حياتها في ظل جائحة كورونا قالت الفنانة عفاف شعيب،: "الكورونا قعدتنا في البيت وجابت لينا اكتئاب".

وتعرض يوسف الشريف موخرًا للانتقاد من قبل الكثير واشتعلت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني المصري، بسبب تصريحاته أدلى بها، أوضح من خلالها أنه يرفض تقديم "مشاهد ساخنة" في أعماله الفنية.

وأوضح يوسف الشريف خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء dmc "، أنه يضع بندا في عقود الأعمال التي يقدمها، حرصا على عدم تقديم "مشاهد ساخنة"، لافتا إلى أن توصل إلى هذا القرار بعد أن نصحه والديه بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، عقب مشاهدتهم لفيلم "هي فوضى".

وأضاف الشريف أن قراره هذا جعله عرضة للسخرية من زملاء له في الوسط، وأدى إلى حرمانه من أدوار لمدة سنتين، مؤكدا أنه "فكّر حينها بترك المجال الفني والابتعاد عن الأضواء".

وفي سياق آخر، شارك الفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية"، وهو سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، بطولة عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سوسن بدر، سارة عادل، زكي فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، موسيقى تصويرية هشام خرما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف الشريف عفاف شعيب بوابة الفج الإعلامى وائل الإبراشي

أخبار تهمك

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب بيراميدز السابق مرشح لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

سر انقلاب ميسي الكبير على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

النهايه 10 | احداث وملخص الحلقة العاشرة من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف (مسلسلات رمضان 2020) زين يتحول لإنسان آلى خارق

مسلسل "النهاية" تريند جوجل لهذا السبب

حسام داغر لـ"يوسف الشريف".. "حبيت الشغل معاك"

ناهد السباعي تأكد لـ جمهورها أنها ولدت ليلة 27 رمضان

تعرف على نسبة التصويت لـ مسلسل "النهاية" في استفتاء الفجر الفني ليوم الجمعة 29 مايو

تعرف على تفاصيل أغنية ياسمين علي الجديدة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:41 ص

رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

11:39 م

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

04:01 ص

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

09:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر