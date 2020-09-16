خبير: مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، خبير علم انتشار الأوبئة، إن مصر اتفقت على الحصول على 30 مليون جرعة حال نجاح لقاح أكسفورد في تجاربه، خاصة في المرحلة الثالثة



وتابع "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن مصر من أقدم الدول في التجارب السريرية على اللقاحات، وتعاقدت مصر على الدخول في مرحلة التجارب السريرية في المرحلة الثالثة.



وأشار خبير علم انتشار الأوبئة، إلى أن هناك موقعا فُتح على الإنترنت لتسجيل المتطوعين لإجراء التجارب السريرية، والموقع يهدف لجمع 6 آلاف متطوع، مشيرًا إلى أن إجراء التجارب على المرحلة الثالثة لا يوجد به أي مشاكل، خاصة أنه سيحدث تحت رقابة شديدة، خلاف نجاح التجارب في المرحلة الأولى والثانية.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 776 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 85745 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

