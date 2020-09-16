راموس يقترب من حسم مستقبله مع ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل سيرخيو راموس نجم وقائد ريال مدريد.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد راموس مع الملكي ينتهي في صيف العام المقبل ولم يعلن الطرفان عن التجديد حتى الآن.

وأكد البرنامج الإسباني أن ريال مدريد وراموس اتفقا على حسم مسألة التجديد خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن إدارة ريال مدريد ترغب في إنهاء راموس لمسيرته في الملاعب داخل صفوف الملكي ثم يصبح مدربًا في الميرنجي عقب اعتزاله.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ريال مدريد اتبع سياسة عدم الإعلان عن تجديد نجومه بشكل رسمي في الفترة الأخيرة.