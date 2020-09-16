توتنهام يخطط لاستعارة بيل من ريال مدريد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أشارت تقارير صحفية أمس الثلاثاء، إلى أن نادي توتنهام الإنجليزي يفاوض ريال مدريد الإسباني لاستعارة لاعبه السابق جاريث بايل.

ولا يدخل بايل ضمن مخططات مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ووجد نفسه أسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين أو حتى خارج التشكيلة نهائياً في بعض الأحيان.

وكان بايل (31 عاما) انتقل إلى ريال مدريد من توتنهام بالتحديد عام 2013، ونجح في إحراز دوري أبطال أوروبا أربع في صفوف الفريق "الملكي" بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الإسباني مرتين.

وذكرت تقارير اخرى بان توتنهام دخل في مفاوضات مع ريال مدريد للتنازل عن ظهيره الأيسر سيرخيو ريغيون الذي إعاره نادي العاصمة الموسم الماضي إلى إشبيلية وسط رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته أيضاً.

وسبق لنادي شمال لندن أن حصل على خدمات لاعب الوسط الدنماركي بيار أميل هويبرغ من ساوثمبتون والظهير الأيمن مات دوهيرتي من ولفرهامبتون.

ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021، لأنه سقط على ارضه امام إيفرتون 0-1 الأحد.

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