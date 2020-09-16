"القومي للمرأة" تعليقا على تقييد سيدة لشقيقتها بالسلاسل: هناك حالات كثيرة
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
كـسـاب أحـمـد
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قالت هدى عبد المريد، عضو المجلس القومى للمرأة، تعليقا على واقعة تقييد سيدة لشقيقتها بالسلاسل في منزل مهجور، إن "هناك نظرة سلبية من قبل المجتمع للمعاق ذهنيًاـ وإذا كانت امرأة تعد جالبة للعار"، موضحة أن المجلس يواجه ذلك من خلال حملات "طرق الأبواب"، ورفع الوعي لدى المواطنين.
وأضاف "عبدالمريد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من هذه الحالات، مشيرة إلى أن التقييد لا يكون فقط بالسلاسل، ولكن هناك حالات تقييد كثيرة معنوية تتمثل في إغلاق الأبواب عليها وعدم خروجها للمجتمع، موضحة: "هناك الكثير من مسعودة (السيدة المقيدة) في مجتمعنا"، لافتة إلى أن الفتاة المقيدة تسمى "مسعودة".
وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة، أن النظرة السلبية والموروث في التعامل مع حالات الإعاقة الذهنية دفع الشقيقة إلى ذلك، موضحة: "لم يكن أمامها إلا هذه الطريقة في ظل غياب الوعي، وهي في أشد الانتماء لشقيقتها"، مشددة على أن الوضع المادي لبعض الأسر يجعلها غير قادرة على شراء الحفاظات لهم.
ولفتت، إلى أن المجلس تعامل مع الواقعة وقدم لـ"مسعودة"، كل الدعم النفسي، وجار عرضها على طبيب نفسى.
وأضاف "عبدالمريد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من هذه الحالات، مشيرة إلى أن التقييد لا يكون فقط بالسلاسل، ولكن هناك حالات تقييد كثيرة معنوية تتمثل في إغلاق الأبواب عليها وعدم خروجها للمجتمع، موضحة: "هناك الكثير من مسعودة (السيدة المقيدة) في مجتمعنا"، لافتة إلى أن الفتاة المقيدة تسمى "مسعودة".
وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة، أن النظرة السلبية والموروث في التعامل مع حالات الإعاقة الذهنية دفع الشقيقة إلى ذلك، موضحة: "لم يكن أمامها إلا هذه الطريقة في ظل غياب الوعي، وهي في أشد الانتماء لشقيقتها"، مشددة على أن الوضع المادي لبعض الأسر يجعلها غير قادرة على شراء الحفاظات لهم.
ولفتت، إلى أن المجلس تعامل مع الواقعة وقدم لـ"مسعودة"، كل الدعم النفسي، وجار عرضها على طبيب نفسى.
ندوة توعية للمجلس القومي للمرأة
في سياق منفصل، قالت الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إنه تم عقد ندوة تحت عنوان " الصحة النفسية للأسرة في ظل وباء كورونا "، وألقتها دكتورة "هاجر مرعي"، والدكتورة "إيمان منا" عضوتا الفرع وحضور 15 سيدة.
وتناولت الدكتورة "هاجر مرعي" الروشته النفسية للتعامل مع الأزمة، وكيفية التقليل من المشاكل الأسرية في هذه المرحلة.
وأوضحت الأزمات النفسية المتوقعة في ظل البعد عن الإجراءات الاحترازية وسبل تجنب العنف الأسري والضغوط.
كما أوضحت كيفية الدعم الأسري والمجتمعي الصحيح في حالة انخفاض إعداد الإصابة أو ارتفاعها، بالإضافة إلى عرض استراتيجيات الوقاية في الأسرة والمجتمع.
وتناولت الدكتورة "إيمان منا" الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار الفيروس، ومنع الإصابة بالعدوى والالتزام التام باستخدام الكمامات في المواصلات العامة، وأماكن التجمع المختلفة، والسبل الآمنة للتخلص منها وأشارت إلى أعراض الفيروس المستجدة وسبل التعامل مع المصاب والمخالطين له والاهتمام بغسيل الأيدي المستمر بالماء والصابون والتطهير بالكحول والتنظيف المستمر للأسطح.
واختتمت الندوة بالتوصية، بعدم الاختلاط بكثرة وسرعة التوجه إلى المستشفيات عند ظهور أعراض المرض على الأفراد، وعدم التهاون في التعامل مع الأعراض وإهمالها.
جاء ذلك في إطار المسئولية المجتمعية، التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية في مجال التوعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في سياق منفصل، قالت الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إنه تم عقد ندوة تحت عنوان " الصحة النفسية للأسرة في ظل وباء كورونا "، وألقتها دكتورة "هاجر مرعي"، والدكتورة "إيمان منا" عضوتا الفرع وحضور 15 سيدة.
وتناولت الدكتورة "هاجر مرعي" الروشته النفسية للتعامل مع الأزمة، وكيفية التقليل من المشاكل الأسرية في هذه المرحلة.
وأوضحت الأزمات النفسية المتوقعة في ظل البعد عن الإجراءات الاحترازية وسبل تجنب العنف الأسري والضغوط.
كما أوضحت كيفية الدعم الأسري والمجتمعي الصحيح في حالة انخفاض إعداد الإصابة أو ارتفاعها، بالإضافة إلى عرض استراتيجيات الوقاية في الأسرة والمجتمع.
وتناولت الدكتورة "إيمان منا" الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار الفيروس، ومنع الإصابة بالعدوى والالتزام التام باستخدام الكمامات في المواصلات العامة، وأماكن التجمع المختلفة، والسبل الآمنة للتخلص منها وأشارت إلى أعراض الفيروس المستجدة وسبل التعامل مع المصاب والمخالطين له والاهتمام بغسيل الأيدي المستمر بالماء والصابون والتطهير بالكحول والتنظيف المستمر للأسطح.
واختتمت الندوة بالتوصية، بعدم الاختلاط بكثرة وسرعة التوجه إلى المستشفيات عند ظهور أعراض المرض على الأفراد، وعدم التهاون في التعامل مع الأعراض وإهمالها.
جاء ذلك في إطار المسئولية المجتمعية، التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية في مجال التوعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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