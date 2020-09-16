"القومي للمرأة" تعليقا على تقييد سيدة لشقيقتها بالسلاسل: هناك حالات كثيرة

قالت هدى عبد المريد، عضو المجلس القومى للمرأة، تعليقا على واقعة تقييد سيدة لشقيقتها بالسلاسل في منزل مهجور، إن "هناك نظرة سلبية من قبل المجتمع للمعاق ذهنيًاـ وإذا كانت امرأة تعد جالبة للعار"، موضحة أن المجلس يواجه ذلك من خلال حملات "طرق الأبواب"، ورفع الوعي لدى المواطنين.



وأضاف "عبدالمريد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من هذه الحالات، مشيرة إلى أن التقييد لا يكون فقط بالسلاسل، ولكن هناك حالات تقييد كثيرة معنوية تتمثل في إغلاق الأبواب عليها وعدم خروجها للمجتمع، موضحة: "هناك الكثير من مسعودة (السيدة المقيدة) في مجتمعنا"، لافتة إلى أن الفتاة المقيدة تسمى "مسعودة".



وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة، أن النظرة السلبية والموروث في التعامل مع حالات الإعاقة الذهنية دفع الشقيقة إلى ذلك، موضحة: "لم يكن أمامها إلا هذه الطريقة في ظل غياب الوعي، وهي في أشد الانتماء لشقيقتها"، مشددة على أن الوضع المادي لبعض الأسر يجعلها غير قادرة على شراء الحفاظات لهم.



ولفتت، إلى أن المجلس تعامل مع الواقعة وقدم لـ"مسعودة"، كل الدعم النفسي، وجار عرضها على طبيب نفسى.



