نشرة حوادث "الفجر".. كشف ملابسات فيديو لسيدة مُكبلة اليد بالأقصر

النائب العام يأمر بحل أزمة التكدس بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية

كشف ملابسات واقعة انتشار فيديو لسيدة مُكبلة اليد بالأقصر

التحقيقات تكشف سر انتحار شاب داخل شقته ببولاق الدكرور

7 نوفمبر.. نظر دعوى إلغاء قرار إنشاء مجتمع عمراني على جزيرة الوراق

ضبط موظف لاستغلال موقعه الوظيفي بالتلاعب في أوزان المشغولات الذهبية المسلمة له

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:مر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتكليف «النائب العام المساعد للتفتيش القضائي» بحل أزمة التكدس بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة.رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان "أسرة تكبل ابنتها المهتزة نفسيًا بمنزل مهجور في الأقصر".كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل انتحار شاب داخل شقته ببولاق الدكرور، حيث أنه خلال الفترة الأخيرة كان يمر بأزمة نفسية دفعته للانتحار.قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، لجلسة 7نوفمبر المقبل.تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط موظف - مقيم بالجيزة، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه المسئول عن استلام ووزن المشغولات الذهبية المسلمة إليه من صانعي المشغولات الذهبية راغبي دمغها، وإثبات أوزانها في الاستمارات الخاصة بالمصلحة جهة عمله والتي يسدد بموجبها ضريبة القيمة المضافة عن أوزان مشغولاتهم الذهبية المثبت بها بإثبات أوزان أقل من أوزانها الحقيقية المسلمة له.