أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 عبر وزارة التضامن الإجتماعي

يعتبر اسم المستفيد من معاش التكافل والكرامة أهم شيء بالنسبة لكثير من المصريين، ويتم التساؤل عنه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وهو يعتبر من برامج وزارة التضامن الاجتماعي لضمان تمتع المواطنين بالمزيد. حياة كريمة، خاصة بعد مواجهة ارتفاع الأسعار وتوقف العديد من الوظائف، نتيجة لفيروس كورونا، وضعت الحكومة العديد من المعايير والشروط التي يجب على المتقاعدين استيفاؤها.









ما هو برنامج تكافل وكرامة





إن خطة تكافل وكلمة هي خطط تحويل نقدي مشروطة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تطوير شبكة أمان اجتماعي، لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالخط الساخن للبرنامج 19680 أو إرسال بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى والرد عليها: [email protected]









طريقة الاستعلام عن أسماء المستحقين لمعاش التكافل والكرامة





أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أفضل طريقة لتحديد المستحقين للمعاشات التقاعدية. الآن يمكنك فهمه بالطرق التالية:





من هنا" بعد دخول الموقع أدخل رمز الدولة بعد إتمام عملية التسجيل. ادخل رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي "بعد دخول الموقع أدخل رمز الدولة بعد إتمام عملية التسجيل.





إذا قمت بالتسجيل مسبقًا على هذا الموقع، فسوف تقوم بإدخال بياناتك الشخصية والتأكد من دقتها.





أكمل المهام الضرورية لإتمام عملية الاستشارة وسترى النتائج على الفور. وحتى الآن، لم يتم الإفصاح عن اسم المستفيد من معاش التكافل، لكن التقرير الأخير يوضح اتجاه إفصاح المستفيد في الأيام المقبلة.









شروط الحصول على معاش التكافل والكرامة 2020





يشترط في معاش التكافل والكرامة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي





إذا كان الدخل المادي لا يتجاوز 400 ريال شهرياً، يمنح معاش الإسلام والكرامة للمطلقات والأرامل.

قدِّم دليلًا على أن عمر الطفل أقل من 18 عامًا.



