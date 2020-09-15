هاشتاج #وفاة_ أردوغان يتصدر تويتر.. ما حقيقة الخبر؟

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
الفجر
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تصدر هاشتاج "#وفاة_أردوغان"موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وبشكل خاص في دول الخليج، حيث تم تداول نبأ بخصوص وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا.

ووفقا لما أورده موقع "تركيا بالعربي"، فإن هذا الهاشتاج كان قد انطلق من المملكة العربية السعودية وانتشر في باقي دول الخليج بعد نشر تغريدة على لسان قناة "الجزيرة" زعم بأنها مفبركة.

وأشار الموقع التركي إلى أن المغردون كانوا قد تداولو التغريدة التابعة لحساب قناة الجزيرة عاجل، عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا للمراقبين؛ فإن بعض المغردين نشروا خبر وفاة العميد التركي "سيزكين أردوغان" في إدلب، على أنه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن الخبر مرَّ عليه ثلاثة أيام بحسب الدرر الشامية.

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