أحمد موسى: الديك الفرنسي ساب الزمالك وهرب «فيديو»

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قال الإعلامي أحمد موسى إن الديك الفرنسي كارتيرون ترك الزمالك× وهرب وقام بدفع الشرط الجزائي المقدر ب250 ألف دولار.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن التوقيت الذي رحل فيه كارتيرون عن تدريب الزمالك يترك علامات استفهام كثيرة.



وطالب "موسى"، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالكشف عن ملابسات رحيل "كارتيرون" خاصة انه مدرب محترم وجيد وحقق نجاحات مع القلعة البيضاء.



وقال موسى": "توقيت رحيل كارتيرون عجيب وسبب صدمة كبيرة لجمهور الزمالك ومجلس الإدارة"، مردفًا ساخرا: "كون مضايقه الفار".



وتابع الإعلامي: "كارتيرون لم يترك الزمالك بسهولة وهناك سر نريد معرفته".



ووجه موسى رسالة لـ "كارتيرون "قائلا: "عد يا كارتيرون" للزمالك فانا أهلاوي وأطالبك بالعودة والتراجع عن قرار الرحيل.



وأشار إلى ان مجلس إدارة الزمالك منعقد الآن بخصوص كارتيرون ويجب أن يصدر النادي بيانا واضحا لجمهوره، معقبا: "أنا حزين".



وفي سياق متصل، عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني الذى قام بفسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، وشهدت الجلسة عدة أسئلة من المستشار مرتضى منصور للمدرب الفرنسى قائلًا له:"ما أسبابك للرحيل"، ليوضح المدرب الفرنسى إن لديه بعض الظروف ليقول له رئيس نادى الزمالك:"هل تعرضت للمضايقات من أحد في النادي؟!"، ليرد عليه المدرب الفرنسى إنه ليس لديه أي أزمة فى الزمالك ولكن بعض الأمور النفسية والظروف الأسرية تجعله يرحل عن الزمالك ليقول له رئيس الزمالك:"لا.. إنت لديك عرض لذلك سترحل سأقوم بدفع لك قيمة العرض واستمر فى قيادة الفريق أو على الأقل حتى نهاية دورى أبطال إفريقيا".



ومنح رئيس نادى الزمالك مهلة للفرنسى باتريس كارتيرون من أجل التفكير فى عرضه له من أجل البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ليرفض المدرب الفرنسى الاستمرار فى قيادة الزمالك وقام بسداد قيمة الشرط الجزائي الذى قيمته 250 ألف دولار، ورحل عن قيادة أبناء ميت عقبة وأوضح مسئولى نادى الزمالك إن كارتيرون رحل لاتفاقه مع نادى آخر وقام بانهاء كافة الاتفاقات قبل رحيله عن الزمالك وليس كما يشير إن لديه أي ظروف.