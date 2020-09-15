إياد نصار برفقة أشرف عبدالباقي وخالد جلال من عرض "سينما مصر"

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شارك الفنان إياد نصار جمهوره بمجموعة صور جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر إياد بالصور برفقة المخرج خالد خلال وأشرف عبدالباقي ، وذلك من عرض مسرحية سينما مصر.



وعلق إياد علي الصور وكتب : عرض مسرحي سينما مصر لخريجي مركز الإبداع.



والجدير ذكره أن إياد نصار، خاض السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "ليالينا 80" وتدور أحداثة في الفترة الزمنية 80، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة غادة عادل وصابرين وحسني شتا ومنة عرفة.

