بعد هدم "كعبة" الإخوان.. تنصيب "عميل" المخابرات البريطانية مرشدًا عامًا

Advertisements

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تنصيب القيادي إبراهيم منير، في منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، معلقًا: "جرى تعيين عميل المخابرات البريطانية مرشدًا عامًا لتنظيم الإخوان".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مكتب الإرشاد كان يمثل "الأيقونة وكعبة الإخوان" وتم للأبد إلغاء وجوده في مصر، وعقب: "شُيعت الجماعة إلى مثواها الأخير".



وعن الأزمة الداخلية بين أعضاء التنظيم الدولي، أوضح أن هناك صراعًا بين القيادي محمد حسين الذي نصب نفسه مرشدًا للإخوان في تركيا، وبين إخوان لندن برئاسة إبراهيم منير.



وشدد مقدم البرنامج، أن مكتب الإرشاد رحل من مصر؛ بعد يقظة القوات المسلحة والشرطة المصرية، منوهًا بأنه مصر لن تعد حاضنة لتلك الأفكار بعد الآن.



وفي سياق منفصل، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القبض على القيادى الإخوانى محمود عزت ضربة قوية، لأنه هو المرشد السرى للإخوان وبالتالى فإن القبض عليه سيكون مؤثر جدا فى تنظيم الإخوان وسيزيد من حدة المشاكل والخلافات بين قيادات الجماعة.



وأضاف حافظ أبو سعدة أن القبض على عزت ضربة مؤثرة على البنية التنظيمية للإخوان وتعد هى الضربة الكبرى ضد تنظيم الجماعة الإرهابية منذ عام 2013، موضحا كيفية تعامل قنوات ومنصات الإرهابية مع القبض على محمود عزت قائلا:" الإخوان دائما ما يحولون أى حدث سواء قبض أو محاكمة إلى مظلومية، سيكون هناك فى البداية صدمة الإنكار ومع إقرارهم للحقيقية سيسعون لفكرة المظلومية، سيجعلونها قصة بكائية جديدة".





وذكر حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تسير فى اتجاهها لتحقيق العديد من الانجازات ولم تتأثر بالحملات التى تشن ضدها وتثبت يوميا أنها قادرة على دحر الإرهاب من جذوره.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.