تعادل مثير للقومي مع البلاستيك وديًا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي، مع مضيفه البلاستيك، بهدفين لكلا منهما، فى المباراة التى اقيمت على ملعب البلاستيك، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث.

أحرز هدفين القومي كلا من يوسف أيوب، ومحمد ناصر (ميسي)، بينما سجل هدفين البلاستيك كلا من حسين ريكو، ومحمود الصغير.

يذكر أن القومي قد بدأ تجاربه الودية بالخسارة امام سيراميكا بنصف دستة أهداف دون مقابل، بينما بدأ البلاستيك تجاربه الودية بالخسارة امام الترسانة بهدفين مقابل هدف، وتعادل امام المرج سلبيا بدون أهداف.

ويستعد القومي لمواجهة اتحاد الشرطة الخميس المقبل على ملعب الشرطة، بينما يستضيف البلاستيك فريق الاتصالات ضمن استعداداتهم لاستئناف دوري القسم الثالث.

ويستأنف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل، حيث سيخرج القومي لمواجهة الدخان متصدر المجموعة الخامسة، بينما سيخرج البلاستيك لملاقاة بنها.

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