خاص - الكشف عن حقيقة توقيع محمد إبراهيم لبيراميدز

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن حقيقة توقيعه على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول نجاح الفريق السماوي في التوقيع مع نجم الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هناك تواصل بالفعل من جانب بيراميدز للتوقيع مع اللاعب، بالموسم الجديد.

واختتم: "اللاعب لم يوقع أي عقود مع أي نادي حتى هذه اللحظة، وكل ما يتردد حول توقيعه غير صحيح، وسيتم مناقشة كل العروض عقب نهاية الموسم واختيار الأنسب له".

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محمد إبراهيم بيراميدز المقاصة الزمالك الأهلي

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